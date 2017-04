Manche kennen den Sohn des langjährigen Dorfarztes noch von früher. Damals war er der Simon, nun sprechen sie ihn mit Herr Doktor Schläppi an. Manche der jüngeren Patienten wiederum stammen aus Schläppis Freundeskreis. So wie der junge Koch, der sich am Vortag in der Restaurantküche den Finger gebrochen hat. Am Morgen danach rief er Schläppis Praxis an, weil weder Schwellung noch Schmerz abgeklungen waren. Die MPA Noémie Portmann quetschte den Fall des nun arbeitsunfähigen Kochs zwischen die Termine. Und nun sitzt er da und wartet, bis sein früherer Schulkollege, der Arzt geworden ist, die bereits gemachten Röntgen-Aufnahmen studiert hat.

Ist das nicht zu viel Nähe? Ein gebrochener Finger geht ja noch. Was aber, wenn ein medizinisches Problem eine wesentlich intimere Körperstelle betrifft? Und was, wenn ein Problem mit Vorkommnissen zu tun hat, die man lieber nicht mit einem Kollegen besprechen würde? «Kein Problem», findet der Patient. Er baut auf Professionalität des Arzts – und auf das Arztgeheimnis. Auch der Mann mit dem zertrümmerten Zeh kennt Schläppi von früher. Kein Problem auch für ihn, wie er sagt. Aber von seiner Schwester, die mit Schläppi zur Schule gegangen ist, wisse er, dass sie sich einen Hausarztwechsel zumindest überlege, weil ihr die Nähe nicht ganz geheuer sei.

Sein Bekanntheitsgrad im Dorf war für Schläppi mit ein Grund, sich vertieft Gedanken zu machen. Und so schnupperte er bereits 2012 Luft an der Seite seines Vaters, um zu sehen, ob es ihn stören könnte, wenn er Patienten behandeln muss, die er kennt. Die Bedenken waren rasch aus der Welt geschafft. Doch Schläppi zog einige Lehren. So verlegte er seinen Wohnsitz nach der Ausbildung nicht wieder nach Toffen zurück, wo er aufgewachsen war. «Ich kehre jeden Abend heim in meine Wohnung nach Bern», sagt er. «Das schafft die nötige Distanz.»

Auch Dorfapotheker

Nur: Ist es überhaupt noch zeitgemäss, als Einzelkämpfer so viel Verantwortung zu übernehmen? Schläppi weiss nicht genau, wie viele Patienten in seiner Praxis ein- und ausgehen. Die Nummern der Patientenkarteien sind längst bei 9000 angelangt. Verstorbene Patienten oder solche, die nicht mehr kommen, etwa weil sie umgezogen sind, sind darin eingerechnet.

Bei Leuten aus dem Dorf will Schläppi trotzdem nichts von einem Aufnahmestopp wissen. «Es macht keinen Sinn, wenn sich Toffnerinnen und Toffner einen Hausarzt in Belp suchen müssen, wo sie doch einen haben im Dorf.» Pro Tag sieht Schläppi zwischen 25 und 35 Patienten. Die Sprechstunden beginnen um 7.30 Uhr und dauern inklusive einer Stunde Mittag normalerweise bis 18 Uhr. Dazwischen kommen immer wieder eingeschobene Notfälle. «Um 18.30 Uhr wollen wir die Türen jeweils schliessen», sagt Schläppi. Und wenn er zur Praxis rausgehe, dann sei er weg, betont er. Freizeit und Privatleben seien ihm wichtig.

Doch dann fügt Schläppi ganz viele «Aber» an: «Patienten, die im Sterben liegen, gebe ich meine Handynummer.» «Kollegen gebe ich sie auch.» «Oft nehme ich noch Dossiers mit nach Hause, wo ich manchmal bis spätnachts den Bürokram erledige.» Und dann ist da noch der Notfalldienst: An einem Wochenende pro Monat und einen Tag pro Woche ist Schläppi verantwortlich für ein riesiges Gebiet, das bis zu den Toren Berns reicht und das halbe Gürbetal umfasst.

Die medizinisch anspruchsvollen Fälle gehen oft per Sanität direkt ins Spital. Medizinisch wie auch finanziell sei der Notfalldienst nicht besonders interessant, sagt Schläppi. Seine Einnahmen kann er jedoch aufpeppen mit der Apotheke, für die er eine Spezialbewilligung hat. Da in Toffen keine Dorfapotheke steht, darf Schläppi seine Patienten auch längerfristig mit Medikamenten versorgen.

Platz für zwei?

Bald ist Mittagszeit. Eine ältere Frau aus dem Dorf stösst die Türe zur Praxis auf. Sie muss alle paar Monate zu Routinekontrollen. Weil in Toffen die Arztpraxis noch im Dorf steht, kann sie zu Fuss hin. «Wir müssen ja froh sein, dass es in Toffen noch einen Hausarzt gibt», sagt sie. Alternativ müsste sie sich zu einem Arzt in Belp fahren lassen. Für sie gehört ein Hausarzt ebenso zu einem funktionierenden Dorfleben wie die Schule oder die Post. «Leider ist aber zu befürchten, dass die Poststelle bald schliesst», fügt die Frau an und verweist auf die Pläne der Post, die das Ende vieler Poststellen auf dem Land bedeuten könnten.

Schläppi ist fest davon überzeugt, dass es in der Gegend mehr als genug Arbeit für einen zweiten Hausarzt gäbe. Er hat nicht vor, wie sein Vater als einzelkämpfender Landarzt alt zu werden. Deshalb will er die Praxis dereinst vergrössern. «Dann könnten hier zwei Ärzte gleichzeitig Sprechstunden abhalten», sagt Schläppi mit leuchtenden Augen. Es ist dies der treffendste Grund, warum Schläppi entgegen dem Trend eine Einzelpraxis führt: Die Praxis, die sein Vater in den 1980ern gebaut hat, bietet Platz für bloss einen einzigen Arzt.

Und so mag in Toffen die Post aus dem Dorf verschwinden. Hausarzt Schläppi aber will bleiben. Schliesslich ist er ja auch noch der Dorfapotheker.