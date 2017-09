Es gibt keinen anderen Bundesrat und kaum einen anderen Schweizer Politiker, der Situationen in einem Raum schneller erfasst als Alain Berset. Sein Auge scannt blitzschnell Personen und ihren Gemütszustand. Er weiss intuitiv, wie er sie ansprechen muss, um sie zu erreichen. Dazu ist Berset rhetorisch und intellektuell stark und sattelfest in den Dossiers.

Seine Kontrahenten unterschätzen immer wieder, über welch profundes wirtschaftliches und politologisches Fachwissen er verfügt. Er schloss 1996 an der Uni Neuenburg mit dem Lizenziat in Politikwissenschaften ab und 2005 mit dem Doktorat in Wirtschaftswissenschaften.

Sein Ziel: Finanzminister

Das prädestiniert ihn für Finanz- und Wirtschaftsthemen. Bis zu seiner Wahl in den Bundesrat war er denn auch SP-Wirtschaftsspezialist der Westschweiz. Recherchen zeigen, dass nicht das Aussendepartement sein Wunschziel ist, sondern das Finanzdepartement (EFD). Ende 2015 wollte der Bundesrat, dass Berset das EFD übernimmt. Damals kam dem Freiburger der Wechsel aber zu früh.

Nach der AHV-Abstimmung wäre er aber dafür bereit, falls Ueli Maurer (66) zurücktritt. Das lassen mehrere Quellen durchblicken. Fragt sich nur, ob das der Bundesrat zulassen würde. Er ist mit Cassis deutlich bürgerlicher geworden. Das EFD gilt als Grals-Departement bürgerlicher Politik. Es ist ein Querschnittsdepartement.

Der Finanzminister beeinflusst Sparpolitik, Entwicklung des Staates und Personals. Mit Berset, befürchten Bürgerliche, käme es zu einem Paradigmawechsel: weg von einer restriktiven Finanzpolitik hin zu mehr Staat und einer aktiveren Konjunkturpolitik.

Vor allem fragt sich, ob Maurer das EFD bis 2019 freigibt. «Wenn Berset das EFD will, muss er viel Geduld haben», sagt SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz. «Für die SVP ist ein Rücktritt von Maurer auf Ende der Legislatur kein Thema.» Maurer sei gesund und «voll motiviert». «Er kann sich also 2019 nochmals für eine Legislatur wählen lassen.»

Bleibt Ueli Maurer bis 75?

Wolfgang Schäuble, so Amstutz, sei ja auch mit 75 Jahren deutscher Finanzminister. «Weshalb soll das bei Maurer, der im EFD richtig aufgeblüht ist und seine Bestimmung gefunden hat, nicht so sein?» Einen Erdrutsch sieht Amstutz in der Wahl nicht. «Ich erwarte aber mehr Entscheide im Sinne der notabene durch die Wählerschaft bestimmten bürgerlichen Mehrheit des Parlaments.»

Drastischer fällt das Urteil von SP-Fraktionschef Roger Nordmann aus. «Diese Wahl ist ein Frust, die Kräfteverhältnisse sind sehr ungünstig», sagt er. «Es ist der zweite Rechtsrutsch im Bundesrat, nachdem schon Guy Parmelin für Eveline Widmer-Schlumpf kam.» Es bestehe das Risiko, sagt Nordmann, «dass der Bundesrat zu einem neoliberalen Thinktank wird».

Klar scheint, dass Cassis auch als Aussenminister bei Berset-Themen künftig mitreden wird – via Mitbericht. «Berset wird mehr Mühe haben, seine Ideen durchzubringen», glaubt Ex-FDP-Präsident Fulvio Pelli.

Die FDP habe die AHV-Reform «zu einer Machtfrage emporstilisiert», sagt SP-Ständerat Paul Rechsteiner. «Die Parteiführung entschied sich für einen Zerstörungskurs, auch gegen die CVP.» An der AHV kristallisiere sich aber die «Solidarität der Gesellschaft».

Die Vorlage entspreche «einer Zeitenwende gegenüber den Entwicklungen der letzten 20 Jahre». Dank dem Erfolg bei der Wahl von Cassis ist das Selbstvertrauen bei FDP und SVP aber zurück. Sie wissen jetzt: Auch das Duo Berset/Levrat ist schlagbar. Daran dürfte auch eine Niederlage am Sonntag nichts ändern.