Die Männerfreundschaft verlief allerdings nicht immer reibungslos. 2013 schickte der Jaisli-Xamax-Chef seinem SBB-Vertrauten gemäss Anklage eine Beschwerde. Er soll sich beklagt haben, dass sich die SBB erdreistet hätten, einen Auftrag statt an ihn an einen seiner ehemaligen Mitarbeiter vergeben zu haben. Der SBB-Projektleiter antwortete von seiner privaten E-Mail-Adresse, dass die Jaisli-Xamax AG seit mehr als zehn Jahren zuoberst auf seiner Liste stünde und dies auch so bleiben werde.

Prämierte Vorzeigefirma

Für sich selber soll der SBB-Mann zudem ein noch lukrativeres Geschäftsmodell aufgebaut haben: 604 Aufträge im Wert von vier Millionen Franken soll er an eine Tarnfirma vergeben haben. Die Aufträge sollen entweder nicht oder vom SBB-Mann selber ausgeführt worden sein. So zeichnete er etwa in seiner Freizeit Pläne für Elektroschemas.

Der SBB-Mitarbeiter hat inzwischen einen neuen Job bei einer Elektrotechnikfirma. Er will sich nicht äussern. Auch der Jaisli-Xamax-Chef lässt über seinen Anwalt mitteilen, dass er keine Stellung nehme. Er sucht die Öffentlichkeit bei anderer Gelegenheit. 2012 verkündete er, dass er von Ernst & Young zum Schweizer Unternehmer des Jahres nominiert worden sei. Zum Sieg habe es aber leider nicht gereicht.