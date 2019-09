Kennt Ribar den Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld nicht? Davon ist bei einer in St. Gallen, Stanford und Harvard ausgebildeten Managerin nicht auszugehen. Ribar weiss sehr wohl: Schuld im rechtlichen Sinn setzt voraus, dass jemand fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat; dass die SBB-Spitze in diesem Sinn schuldig ist, etwa am tödlichen Unfall von Baden, das hat niemand behauptet. Sie beantwortet also eine nicht gestellte Frage - jene nach der Schuld -, um so der eigentlichen Frage, jener nach der Verantwortung, aus dem Weg zu gehen. Ein alter PR-Trick.

Dass es auch anders geht, zeigte der frühere UBS-Chef Oswald Grübel. Als vor acht Jahren ein Investmentbanker in London über Nacht 2 Milliarden Dollar in den Sand setzte, rief der Schreibende den Bankenchef aufs Handy an, und der sagte, ohne PR-Berater zu konsultieren: “Ich übernehme die Verantwortung dafür - für alles, was in der Bank passiert. Aber ich fühle mich nicht schuldig.” Das ist die korrekte Antwort auf die gestellte Frage. Ist es so schwierig, einen solchen Satz auszusprechen?

"Ich war noch nicht dabei"

Womöglich liegt das Problem bei Ribar tiefer. Denn als sie auf die Verzögerung beim Bombardier-Zug Dosto zu sprechen kommt, sagt sie: “Der Zug wurde 2010 bestellt. Ich war noch nicht dabei.” (Ribar ist seit 2014 Verwaltungsrätin.) Und weiter: “Eine Zugsbeschaffung ist an sich ein operatives Geschäft.” Heisst: Sache der Geschäftsleitung, nicht des Verwaltungsrats. Trifft das wirklich zu für die teuerste Beschaffung in der Geschichte der SBB, bei deren Bewältigung auch nach 2014 sehr, sehr vieles schief ging? Und vor allem: Wofür fühlt sich die SBB-Präsidentin, die damit kokettiert, am Automaten kein Billett lösen zu können, eigentlich verantwortlich?