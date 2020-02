SBB lassen Pendler am Perron stehen – und das ist nur ein Problem

Lieber @railservice und wieder fällt ein Zug von ZH -> LU aus. 8.35 ZH ab. Bereits am Do und Fr wurden die Züge ZH->LU in Rotkreuz gewendet und hatten mehr als 30 Min. Verspätung. Unhaltbar für Pendler. Was ist da los? Und wann ist die Strecke wieder verlässlich? @alexandrastark