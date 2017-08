Herr Meyer, Sie haben heute den «Superveloce» präsentiert, einen Zug, mit dem man Mailand von Zürich aus in weniger als drei Stunden erreichen soll. Ab wann fährt der Super-Zug?

Andreas Meyer: Das wissen wir noch nicht genau. Wir versuchen, ihn auf das Jahr 2020 auf die Schiene zu bekommen, wenn der Ceneri-Basistunnel eröffnet wird. Unter dem Titel «Chance Ceneri» versuchen wir verschiedene Projekte anzupacken, wie wir es schon beim Gotthard getan haben, um möglichst viel aus der Infrastruktur zu machen.

Der Superveloce befindet sich noch in der Werkstatt-Phase. Ihn heute zu präsentieren, ist also eher ein Signal als eine konkrete Neuerung. An wen richtet sich dieses Signal?

Das ist ein Startschuss an alle, die sich mit dem Angebot beschäftigen. Die Herausforderung wird sein, für den Güterverkehr reservierte Trassees zu erhalten. Wir werden versuchen, einzelne reservierte Trassees in gewissen Stunden mit anderen Nutzern abzutauschen. Konkret wollen wir Güterverkehrstrassees in den Morgenstunden gegen Personenverkehrstrassees am Abend tauschen. Dann bleibt noch die Frage, wo der Superveloce halten wird.

Sie sprachen von Lugano. Die Politiker in Bellinzona sind schon nervös, dass er bei ihnen nicht halten wird.

Es ist klar, dass jeder möchte, dass der Superveloce bei ihm anhält. Ob er in Bellinzona oder in Lugano halten wird, entscheidet in der Regel die Nachfrage. Wenn der Superveloce aber an jeder Station hält, wird er eher ein Bummelzug.