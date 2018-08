Das Zitat ist alt, doch es ist aktueller denn je. 1826 schrieb der französische Philosoph und Gastronomiekritiker Jean Anthelme Brillat-Savarin: «Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist.» Das Thema Essen ist omnipräsent. Es durchdringe fast alle Bereiches unseres Lebens, schreibt das Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) im aktuellen «European Food Trends Report»: «Essen ist Wellness-Erlebnis und Lifestyle, Orientierungspunkt der Identitätsbildung, Kompass auf der Suche nach Moral und manchmal Ersatzreligion.» Und Essen ist hochpolitisch.

Am 23. September stimmen wir über zwei Initiativen ab – Fair Food und Ernährungssouveränität. Sie unterscheiden sich zwar in vielem, doch im Kern haben sie das gleiche Ziel: Unsere Lebensmittel sollen umweltschonender, tierfreundlicher und unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. Bio, saisonal, lokal: Das sind die Attribute der Stunde.

In der Stadt Luzern wird am gleichen Sonntag über eine Änderung des Energiereglementes abgestimmt. Gestritten wird über einen Satz: «Die Stadt setzt sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Förderung der nachhaltigen Ernährung und die Information über den Einfluss der Ernährung auf das globale Klima und die Umwelt ein.»

Für die Gegner beginnt hier die Bevormundung, «Wir entscheiden, was auf unseren Teller kommt!», heisst ihr Slogan. Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung hat einem ähnlichen Passus im letzten November bereits zugestimmt.

Einst privat, jetzt öffentlich

Der Teller ist zu einer politischen Kampfzone geworden. Auf der Agenda stehen weitere Vorstösse: Die Hornkuh-, Pestizid- und Trinkwasserinitiative sind in Bundesbern hängig. Für ein Verbot der Massentierhaltung werden Unterschriften gesammelt. In den nächsten Wochen wird die Initiative zum Importverbot von Produkten lanciert, die mit tierquälerischen Methoden produziert worden sind (Foie-Gras-Initiative). Und am Wochenende diskutiert die Slow-Food-Organisation darüber, ob sie ein Volksbegehren «Jugend und Genuss» starten soll.