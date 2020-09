Rund 500 Personen an Coronademo – Marco Rima betont: «Skeptiker braucht das Land»

(mg) Von «Staatsstreich», «konstruierten Fallzahlen» und «Zensur» sprachen die Redner an der Demonstration gegen die Coronamassnahmen auf dem Turbinenplatz in Zürich. Rund 500 Personen waren gemäss Schätzungen vor Ort. Auch Satiriker Andreas Thiel hielt eine Ansprache. Er sprach davon, dass die Schweiz ein «totalitärer Staat» geworden sei. Er wisse zwar nicht, worauf die politische Ausbildung von Alain Berset basiere, sagte Thiel, aber sie erinnere ihn ans «Stasi-Handbuch».

Es sei paradox, meinte einer der Veranstalter, man protestiere ja heute gerade gegen die Massnahmen und werde nun gezwungen diese einzuhalten, wenn man einen vorzeitigen Abbruch verhindern wolle. Im Zweifel entschied sich eine Mehrheit doch für etwas Abstand. So konnte auch ein weiterer «Corona-Rebell» auftreten, der unter anderem die Medien anmahnte, künftig doch vermehrt auch die Position der Kritiker der Coronamassnahmen abzubilden. Währenddessen kam es laut mehreren Medienberichten zu ersten Personenkontrollen auf dem Turbinenplatz. Es sollen auch einzelne Teilnehmer abgeführt worden sein.

Rote Linie sei überschritten

Die abgeführten Personen verpassten so auch Marco Rima, den eigentlichen Stargast der Veranstaltung. «Skeptiker braucht das Land», sagte er. Der Komiker, der bereits in den vergangenen Wochen mit Coronaskepsis aufgefallen war, teilte gegen den Bundesrat aus. Er wolle die «jetzige Task-Force» durch die «unsrige Task-Force» ersetzen. Im Internet habe er zahlreiche Videos gefunden, in denen Wissenschaftler eine gänzlich andere Meinung als die Experten des Bundes hätten: