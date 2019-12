Rund 30'000 Menschen feiern St. Nikolaus in Freiburg

Am späten Nachmittag zog gemäss der über hundertjährigen Tradition ein vom heiligen Nikolaus mit seinem Esel Babalou angeführter Umzug durch die Innenstadt. Der Weg führte vom Kollegiums St. Michael zur Kathedrale.

Wie immer markierten viele Veranstaltungen für Jung und Alt den Tag. So zogen die fünf Aufführungen des Puppentheaters, welche die Geschichte des Heiligen Nikolaus nachzeichnen, zahlreiche Zuschauer an. Die während der Darbietungen vom Kollegiums St. Michael gesammelten Gelder werden laut den Angaben an verschiedene Organisationen benachteiligter Kinder im Kanton weitergereicht.

Die Feierlichkeiten werden am Sonntag mit mehr als zwanzig Aktivitäten zum Thema Reisen fortgesetzt.