Sprecher Thomas Rohrbach: «Das Astra ist auf Stand-by und wartet auf die Industrie.» Bis jetzt sind in der Schweiz keine Platooning-Tests zustande gekommen, weil sich die ausländischen LKW-Hersteller noch auf Versuche im eigenen Land konzentrieren. So gehen zum Beispiel in Deutschland ab Frühjahr 2018 die ersten Kolonnen des Lastwagenherstellers MAN im Alltagsbetrieb in Erprobung. «Zu Beginn verkehren die Lastwagen noch leer, ab Sommer sind dann aber Fahrten mit realen Ladungen geplant», sagt MAN-Sprecher Gregor Jentzsch.