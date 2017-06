Diese Sorge kommt nicht von ungefähr. Die Bundesratsvorlage enthielt ursprünglich einen Interventionsmechanismus für den Fall, dass die AHV in Schieflage gerät. Demnach hätte die Anpassung der Renten an die Preis- und Lohnentwicklung ausgesetzt werden können. Grunder sagt: «Die heutigen Rentner bekommen nichts mit der Reform, aber sie verlieren auch nichts.» Zwar bezahlen sie ebenfalls mehr Mehrwertsteuer. Diese Massnahme sei in seinen Reihen jedoch völlig unbestritten.

FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler reagiert gelassen auf die Positionsbezüge: «Diese Organisationen repräsentieren nicht alle 1,4 Millionen Rentner», sagt der Gewerbedirektor. Die Stellungnahme von Pro Senectute, die von Alt- Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) präsidiert wird, sei «politisch motiviert». Bigler hält fest: «Mit dieser Reform wird der Generationenvertrag aufgelöst.» Die Enkel der Rentner würden ein Milliardenloch erben.