Regula Rytz will für die Grünen in den Bundesrat. Angriffsziel: Ein Sitz der FDP. Doch ihre Chancen auf Erfolg sind gering. Die bürgerlichen Parteien FDP, SVP und CVP unterstützen die Kandidatur der Bernerin nicht und sprechen sich gegen die Abwahl eines amtierenden Bundesrates aus. Regula Rytz lässt sich trotzdem nicht entmutigen: «Am Schluss kommt es nicht darauf an, wie man startet, sondern wie man ins Ziel kommt.»