Per Misstrauensvotum aus dem Amt gejagt: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist sein Amt zumindest vorerst los. FPÖ und SPÖ haben den ÖVP-Politiker am Montag samt seiner Regierung abgesetzt. Ein historischer Moment.

Der Sturz gilt als gewagtes Unterfangen. Denn die christdemokratische ÖVP hat erst am Wochenende bei der Europawahl einen fulminanten Sieg eingefahren. In Umfragen geniesst die Partei weiterhin grosses Vertrauen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Kurz im Herbst die Wiederwahl schafft. Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte nach dem Ibiza-Skandal vergebens an die Vernunft der Parteien, die Regierungskrise nicht noch weiter eskalieren zu lassen.

Der erzwungene Personalwechsel stösst auch bei der CVP, der Schweizer Schwesterpartei der ÖVP, auf wenig Verständnis. Auf Twitter diskutieren CVP-Politiker rege über die Ereignisse in Wien.

Eine Allianz aus Wahlverlierern, die über die Geschicke des Landes bestimmt? Daran stört sich CVP-Stratege Luca Strebel. In einem vielbeachteten Tweet, den auch Parteichef Gerhard Pfister geteilt hat, spricht er von einem «unerhörten Vorgang in Österreich». Die gesalzene Rechnung folge noch, prophezeit der Strategie-Projektleiter auf dem CVP-Generalsekretariat: