Wie geht es weiter mit dem Verhältnis zur Europäischen Union? Nach jahrelangen fruchtlosen Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen setzt die EU der Schweiz das Messer an den Hals: dieses Abkommen oder keines, heisst es aus Brüssel.

Der Bundesrat hat am 7. Dezember das Verhandlungsergebnis der Öffentlichkeit vorgelegt. Zu einer inhaltlichen Wertung konnte er sich nicht durchringen, er will vorher die wichtigsten politischen Gruppen konsultieren. Heute ab 13.30 Uhr hören die 25 Mitglieder der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats zu diesem Zweck sechs Experten an:

Carl Baudenbacher: früherer Präsident des Efta-Gerichtshofs

Marc Bros de Puechredon: Direktor des Forschungsinstituts BAK Economics

Astrid Epiney: Europarechtlerin der Universität Freiburg

Matthias Oesch: Europarechtler der Universität Zürich

Christa Tobler: Europarechtlerin der Universität Basel

Paul Widmer: ehemaliger Botschafter und Lehrbeauftragter für Internationale Beziehungen an der Universität St.Gallen HSG

Die Übertragung sehen Sie ab ca. 13.30 Uhr hier: