Die Suche nach einem Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist keine Frage von Jahren, sondern von Jahrzehnten. Frühestens ab 2050 sollen die Abfälle, die heute in gesicherten Hallen an der Erdoberfläche lagern, unterirdisch verstaut werden. Vertieft geprüft werden drei mögliche Standorte in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau. Bei der Finanzierung gilt das Verursacherprinzip. Die Kosten tragen also zum allergrössten Teil die Betreiber der Atomkraftwerke.

Sie entrichten dafür jährliche Beiträge in einen Fonds. 2015 erhöhten sich die Beiträge schlagartig, weil der Bundesrat einen Sicherheitszuschlag von 30 Prozent auf die berechneten Kosten einführte. Damit sollte das Risiko einer Finanzierungslücke verringert werden, die dann vom Bund und den Steuerzahlern gedeckt werden müsste. Der juristische Kampf der Betreiber gegen die Änderung blieb erfolglos.

Vor drei Wochen entschied der Bundesrat aber in ihrem Sinn: Er will den pauschalen Zuschlag wieder streichen. Stattdessen soll der Sicherheitszuschlag für Prognoseungenauigkeiten und Risiken mit einer neuen Methode berechnet und mit den Basiskosten addiert werden. Der Vorschlag befindet sich bis im März in der Vernehmlassung.