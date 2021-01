Rabbiner Noam Hertig spricht von den Lichtern von Chanukka und wie Sabbat über Zoom geht

«Es sind die zwei letzten Tage von Chanukka, und so fehlen noch zwei Lichter, bis das Fest vorbei ist», erklärt Noam Hertig. Der Rabbiner schlendert die Treppen hinauf, winkt einem jungen Burschen, der mit seiner Klasse das Schulzimmer betritt. «Mein Sohn», sagt der Geistliche, der uns dann zu einem grossräumigen Büro führt, das von Büchern nur so trieft. Einige sind hunderte von Jahren alt. Jüdische Gesetzesbücher, philosophische Auseinandersetzungen mit dem Glauben, Ausgaben der Tora und des Talmuds.

Umso fröhlicher erklingt im Haupteingang das Geschwätz der Kindergärtnerinnen, die sich allmählich in die oberen Räume zu ihren Schulräumen begeben. Dutzende herumrennende Mädchen und Buben, teils mit Kippa, die in ihren kindlichen Beschäftigungen kaum einem Blick zum grossen achtarmigen Leuchter werfen, das sechs angezündete Kerzen trägt.

Nebst seiner Leidenschaft für die Religion pflegte er als junger Mann schon sein Interesse für Menschen und studierte zuerst Psychologie, bevor er die Rabbinerausbildung in Jerusalem aufnahm. So vermischt er weltliche Kenntnisse der Menschen mit seiner spirituellen Ausbildung.

Wie führt man ein Sabbat über Zoom, wenn das Nutzen von elektrischen Geräte verboten sind?

Seit März kommen beide Facetten seines Könnens vermehrt zum Zug. Die jüdische Gemeinschaft ist zusammengerückt, hat auf Zoom Anlässe gefeiert, die Jungen organisierten Einkäufe für die Alten. Eine Hürde am Sabbat: elektronische Geräte sind von Freitagabend bei Sonnenuntergang bis Samstagnachmittag verboten.

Also führte Hertig am Freitagnachmittag Einstimmungsrituale über Zoom. Im März blieb zum ersten Mal seit der Gründung 1862 die Zürcher Synagoge am Sabbat zu. Doch diese Zugehörigkeit spürte Hertig auch ohne physische Kontakte: «Darin liegt auch, glaube ich, die Kraft der Religion: Unser Sozialkapital als Gemeinschaft.»

Was will Gott von uns?

Theologisch sieht sich Hertig mit breiten philosophischen Fragen konfrontiert. Allerdings interessiert ihn weniger die Frage nach dem Ursprung eines Schicksalsschlages: «Darauf werden wir keine Antwort finden, auch in unseren Texten nicht», glaubt er. Vielmehr geht es ihm darum, dass sich alle fragen: «Was will Gott von mir jetzt?»

Und dafür findet er heilige Worte: In einem Gebet, das am jüdischen Neujahr, Rosch ha-Schana, sowie am Versöhnungstag Jom Kippur rezitiert wird. «Das Gebet blickt ins neue Jahr und fragt sich, was uns alles widerfahren wird: ‘Wer wird leben, wer wird sterben? Wer zu seiner Zeit, wer vor seiner Zeit? Wer durch Feuer, wer durch Wasser, wer durch Schwert? Wer durch Hunger? Wer durch Sturm? Wer durch Seuche?’».

An dieser Stelle stoppt der Rabbiner; dieses Wort klingt in solchen Zeiten besonders bitter. Noch vor einem Jahr schien diese Erinnerung an früheren Plagen obsolet. Noam Hertig deutet die Fragestellung des Gebets folgenderweise: «Wir haben keine Antwort auf viele Fragen. Auf einigen aber schon: Sind wir unserem Schicksal ausgeliefert? Wie können wir damit umgehen?»

Das Gebet antwortet: