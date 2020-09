Quarantäne: Zypern setzt Schweiz auf die Liste der Hochrisikoländer

(wap) Auf einer von der zypriotischen Regierung am Montag veröffentlichten Liste fungiert die Schweiz neu als Hochrisikoland. Sie wird damit gleich eingestuft wie etwa Frankreich, Österreich oder die Niederlande. Konkret bedeutet dies, dass Reisende aus der Schweiz einen negativen Coronatest vorweisen und nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne verbringen müssen. Touristische Reisen würden dadurch praktisch unmöglich, meldete Radio SRF 1 am Dienstagmorgen.