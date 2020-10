Quarantäne für Kinder – macht das Sinn?

17 Kindergärtler und 57 Schüler eines Schulhauses im bernischen Langenthal befinden sich in Quarantäne. Eine Betreuerin der Tagesschule war positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Das gleiche Schicksal teilen derzeit die Kinder eines Kindergartens der Stadt Luzern. In der Nachbarstadt Kriens waren im August 20 Kinder in Hausarrest geschickt worden, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Für viele Eltern stellt sich das gleiche Problem wie während des Lockdowns im Frühling: Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut zu bringen.

Kinder spielen bei der Übertragung keine wesentliche Rolle

Bloss: Macht es überhaupt Sinn, im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie präventiv auch Kindergärtler abzuschotten? Schliesslich spielen die Kinder bei der Übertragung des Virus keine wesentliche Rolle, wie das Bundesamt für Gesundheit schon lange feststellte. Sie erkranken seltener an Covid-19 und geben die Seuche auch seltener weiter.

Man verhänge nicht in jedem Fall Quarantäne für Kindergärtler, sagte Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, an der Pressekonferenz des Bundes in Bern. Wenn zum Beispiel eine Lehrperson und ein Kind positiv getestet werden und drei weitere Erkältungssymptome aufweisen, schicken die Behörden die Kinder in Quarantäne. Steffen sagte: