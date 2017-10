Die Tat schockiert das Land. Wenige Wochen nachdem ein Einzeltäter in Las Vegas 58 Menschen erschossen hat, kam es auch in der Schweiz zu einem brutalen Gewaltdelikt ohne erkennbares Motiv. Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr griff ein 17-jähriger Jugendlicher in Flums SG acht Personen mit einem Beil an und verletzte sie teilweise schwer. Auf dem Flumser Postplatz attackierte er ein Elternpaar, das mit einem Kinderwagen unterwegs war. Beim Angriff fiel das Kleinkind aus dem Kinderwagen, blieb jedoch unverletzt.