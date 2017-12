Weshalb beim Erben?

Vermacht ein kinderloser Single sein Vermögen einem Freund, fliesst je nach Kanton bis zur Hälfte davon an den Staat. Kinder oder Ehepartner sind als gesetzliche Erben hingegen von der Erbschaftssteuer befreit. Darüber hinaus haben Singles bereits im Alltag höhere Lebenskosten.

Worin zeigt sich das?

Wer alleine lebt, kann sich weder Miete noch Billag oder die Kosten für den Internetanschluss teilen. Auch Angebote wie ein Partner-GA der SBB entfallen. Durch die höheren Lebenskosten sind gerade ältere Alleinstehende auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Das Klischee des wohlhabenden Singles trifft bei weitem nicht auf alle zu. Es braucht in der Gesellschaft und der Politik ein Umdenken. Das kurzfristige Denken rächt sich sonst.

Wer nimmt Ihre Anliegen auf?

Bisher haben sich nicht viele Politiker für Alleinstehende interessiert. Sie orientieren sich in erster Linie an den Bedürfnissen von Familien, dann allenfalls an jenen von Alleinerziehenden. In Bezug auf die Lebensformen versucht die Politik insbesondere die Ehe- und Konkubinatspaare gleichzustellen. Überlegungen zu Singles fehlen aber. (ABA)