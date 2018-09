Carpostal France ist eine Tochtergesellschaft der Postauto AG. Burri war zusätzlich als politischer Lobbyist der Postauto AG für das Geschäft in der Romandie, in Frankreich und in Liechtenstein zuständig.

Gegenüber SRF erklärt die Postauto AG schriftlich: «Die Post hat im Hinblick auf die kommende Reorganisation entschieden, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Und ihn per Mitte September von seinen Aufgaben als Präsident von Carpostal-France und bei der Postauto Schweiz AG zu entbinden.»

Im Nachgang der Postauto-Affäre steht das Geschäft in Frankreich und Liechtenstein auf der Kippe. Bekannt ist: Postauto hat den dortigen Tochterfirmen jahrelang Kosten erlassen und sie finanziell besser dastehen lassen, als sie es tatsächlich waren. Dies mit Mitteln aus den Gewinnen des Schweizer Geschäfts. Liechtenstein wäre nie rentabel gewesen, Frankreich länger in den roten Zahlen.