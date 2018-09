Zuerst läuft alles nach Plan. Swissairflug 111 startet um 20.18 Uhr vom Flughafen John F. Kennedy in New York mit dem Ziel Genf. Nichts weist darauf hin, dass keiner der 215 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder diesen 2. September 1998 überleben wird.

Dass etwas nicht stimmt, ist knapp eine Stunde nach dem Start klar. Die Piloten melden sich bei der Flugsicherheit. «We have smoke in the cockpit.» Seine Stimme ist ruhig, der Funkspruch klingt nach Routine. Niemand ahnt, dass sich hier die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Swissair anbahnt.