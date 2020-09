Plexiglas-Palast: Das Bundeshaus ist bereit für die Herbstsession

In den vergangenen Tagen waren viele Handwerker im Bundeshaus am Arbeiten. Sowohl im Nationalrats- als auch Ständeratssaal sowie in sämtlichen Besprechungszimmern wurde neben jedem Sitzplatz eine Wand aus Plexiglas montiert.

Dieses soll die Parlamentarier vor einer Ansteckung mit dem Coronvirus schützen. Zudem wird es zusätzliche Rednerpulte geben, so dass diese nach jedem Redner desinfiziert werden können.

Gekostet haben die Installationen im Vorfeld der Herbstsession rund 200'000 Franken. Das ist weit weniger teuer als ein Ausweichen in die Berner Messehallen, wie das für Sommersession der Fall war. (chm/sda)