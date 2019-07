Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats wird sich an einer ihrer nächsten Sitzungen mit dem Fall Pilatus befassen. Das Thema auf die Traktandenliste gesetzt hat Ida Glanzmann. Die Luzerner CVP-Nationalrätin präsidiert die GPK-Subkommission, die für das Aussendepartement (EDA) zuständig ist. Auch die ständerätliche Schwesterkommission wird sich um den Fall kümmern.

Klärungsbedarf besteht für die GPK wegen eines Verbots gegen Pilatus. Die Flugzeugbauerin in Stans darf in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an den PC-21-Trainingsfliegern keine Wartungsarbeiten mehr verrichten. In den Augen des Aussendepartements verstösst sie damit gegen das Gesetz über im Ausland erbrachte Sicherheitsdienstleistungen (kurz: Söldnergesetz).

Pilatus wehrt sich beim Bundesverwaltungsgericht gegen den Entscheid von Ende Juni. Verliert die Flugzeugbauerin, sieht Verwaltungsratspräsident Oskar J. Schwenk zwei Möglichkeiten: «Wir verlagern das Militärgeschäft ins Ausland. Oder wir verkaufen das Geschäft.» In beiden Fällen gingen in der Schweiz Arbeitsplätze verloren.