Google und Facebook machen Ihnen die klügsten jungen Köpfe abspenstig. Zuletzt gingen viele ETH-Absolventen lieber zu Google, statt in der Forschung zu bleiben. Bereitet Ihnen die Entwicklung Sorge?

Nein, dafür sind die Bereiche zu unterschiedlich. Unsere eigentlichen Wettbewerber sind Länder mit ähnlichen Forschungsprogrammen in der Physik, wie Japan, China oder die USA. Und es gibt einen Wettkampf, wer den nächsten grossen Beschleuniger bauen wird.

Ist der Standort Genf in Gefahr?

So weit würde ich nicht gehen. Wir haben eine Designstudie erstellt für einen 100 Kilometer langen Beschleuniger, der unter dem Genfersee hindurch laufen würde bis hin zum Salève-Gebirge in Frankreich. Als Nächstes braucht es eine Machbarkeitsstudie und dann, in einigen Jahren, eine Entscheidung.

Wie stehen die Mitgliedsstaaten des Cern zum Mega-Projekt?

Mit der Schweiz und Frankreich tauschen wir uns regelmässig aus. Die Behörden stehen der Idee eines neuen, viel grösseren Teilchenbeschleunigers offen gegenüber.

Wie wichtig ist das Cern für den europäischen Forschungsplatz?

Europa hat nach dem Krieg wieder die Führung im Feld der fundamentalen Physik übernommen und steht bis heute an der Spitze. Davon profitieren viele Bereiche: Die Ausbildung der Forscher ist hervorragend, in der Region wurden viele neue Stellen geschaffen, und auch der Staat sowie die Wirtschaft profitieren. Die Schweiz zahlt beispielsweise 45 Millionen Franken ans Budget, zieht daraus aber eine Wertschöpfung von 280 Millionen Franken. Und für Unternehmen ist es die beste Visitenkarte, wenn sie sagen können: Wir arbeiten mit dem Cern zusammen.

Jetzt übertreiben Sie.

Nein, das Cern hat Europa und insbesondere die Schweiz ins Zentrum der hochklassigen internationalen Forschung katapultiert. Staatschefs rund um den Globus besuchen unser Gelände. Einige Gäste sind zu Beginn skeptisch, aber wenn sie das Cern verlassen, empfinden alle nur noch eines: Enthusiasmus. Deshalb lade ich ja so gerne Premierminister ein (lacht).

Allerdings gab es seit dem Higgs-Boson keine grossen Entdeckungen mehr, was laut der «New York Times» einige ihrer Mitarbeitenden frustriert zurücklässt. Wann folgt ein nächstes Heureka?

Wir arbeiten daran und erforschen insbesondere die dunkle Materie, die 25 Prozent unseres Universums ausmacht. Der LHC könnte uns helfen, sie zu entdecken, wenn sie aus bestimmten Teilchen besteht.

Haben Sie manchmal Angst vor dem, was Sie entdecken könnten?

Nein, weshalb sollte ich Angst haben? Ich bin begeistert!

Sie betonen oft, wir wüssten nur über 5 Prozent Bescheid, wenn wir zum Sternenhimmel blicken. Der Rest ist unbekannt. Das klingt nicht besonders motivierend.

Es ist peinlich, wie wenig wir heute wissen. Frustrierend ist es nicht, im Gegenteil, es spornt uns an. Wir wissen, dass es noch viel zu entdecken gibt. Die nächste grosse Herausforderung ist die dunkle Materie.

Inspiriert Sie auch Science-Fiction? Die Hoffnung, ausserirdisches Leben zu finden oder Zeitreisen zu ermöglichen?

Oh nein, nein, nein. Ich bin eine bescheidene Experimentalphysikerin. Ich habe keine Absichten, durch die Zeit zu reisen (lacht).

Sie sind die erste Frau an der Spitze in der über 60 Jahre alten Geschichte des Cern. Warum hat es so lange gedauert?

Das liegt daran, dass weniger Frauen in der Forschung tätig sind. 1995, als ich am Cern begonnen habe, lag der Frauenanteil unter den Forschern bei gerade einmal 3 Prozent, heute sind es glücklicherweise bereits 14 Prozent. Das ist immer noch sehr tief, aber zumindest zeigt sich eine Entwicklung. Die Zeiten ändern sich.

Wie setzen Sie sich für mehr Frauen in der Wissenschaft ein?

Wir beobachten die Karrieren am Cern genau und ermutigen Frauen, sich zu bewerben, wenn sie für eine Stelle geeignet sind. Ausserdem schicken wir jedes Jahr Wissenschafterinnen an Schulen in der Region. Sie sprechen dann auf der Primar- und Sekundarstufe, aber auch an den Gymnasien über ihren Job. Sie sollen Begeisterung für die Physik wecken, egal ob Mädchen oder Bube. Das scheint zu wirken.