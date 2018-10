Mit dem vorliegenden Gesetz werden die Voraussetzungen, Instrumente, Dauer sowie die Information Betroffener gesetzlich geregelt. Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur auf öffentlichem Grund, oder von diesem aus in den frei einsehbaren Balkon/Garten gemacht werden. Der Blick in Wohn- und Schlafzimmer ist nicht zulässig. Entgegen der breit bewirtschafteten Empörung baut das neue Gesetz Überwachungsmöglichkeiten nicht aus. Im Gegenteil: Es schränkt die bisherige Praxis ein. Diese Instrumente sind notwendig, um betrügerisch erworbene Renten aufzudecken. Die Erfahrung zeigt, dass Ärzte an ihre Grenzen stossen, wenn sie von Versicherten und deren Umfeld mit unwahren Angaben zur Anamnese in die Irre geführt werden. Zur Illustration ein bundesgerichtlich beurteilter Fall: Diagnostiziert wurde eine inkomplette Tetraplegie; Fortbewegung mittels Rollstuhl. Die Observation zeigte, wie der Versicherte Bäume schnitt sowie mit Schaufel und Pickel arbeitete.

Der Bezug von unrechtmässig erworbenen Renten ist kein Kavaliersdelikt, sondern Betrug an Sozialversicherungen und Beitragszahlende. Wer Missbrauch schützt, schadet den Menschen, die auf eine Rente angewiesen sind und unserem Sozialstaat. Abstrus ist die Behauptung, dass Versicherungsdetektive mehr Möglichkeiten hätten als Polizei und Geheimdienst.

Observationen gemäss Strafprozessordnung lassen eine Überwachung rund um die Uhr zu. Diese Möglichkeiten stehen den IV-Stellen und Versicherungen richtigerweise nicht zur Verfügung. Das Gesetz schafft die gesetzliche Grundlage für eine bewährte Praxis. Es geht um Fairplay in den Sozialversicherungen.