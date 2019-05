Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) greifen die flankierenden Massnahmen zum Schutz der Schweizer Löhne. Die Durchsetzung mittels Kontrollen sei effektiver, effizienter und risikobasierter geworden, bilanzierte das Seco an der gestrigen Medienkonferenz. Im vergangenen Jahr haben die Kontrollorgane rund 173 000 Personen und 42 000 Betriebe auf missbräuchliche Löhne überprüft. Damit wurden insgesamt 7 Prozent der einheimischen Betriebe, 35 Prozent der entsandten Arbeitnehmenden und 31 Prozent der selbstständigen Dienstleister kontrolliert. In den Schweizer Betrieben blieben die festgestellten Lohnunterbietungen mit einer Quote von 13 Prozent gleich hoch wie im Vorjahr. Bei den entsandten Arbeitnehmenden gingen die festgestellten Lohnunterbietungen von 16 auf 15 Prozent zurück. In GAV-Branchen wurden die Mindestlöhne von 21 Prozent der Kontrollierten unterschritten. Im Vorjahr war das noch bei 25 Prozent der Fall gewesen. (sda/rob)