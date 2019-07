Kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass beim Schönausteg eine Person in der Aare treibe und offenbar in Not sei. Mehrere Polizeipatrouillen und die Sanitätspolizei machten sich auf den Weg.

Kurz darauf wurde gemeldet, dass Passanten beim Schwellenmätteli einen leblosen Mann an Land gezogen hätten, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten.

Beim Todesopfer handelt es sich um einen 33-jährigen Ägypter, der im Kanton Bern wohnhaft war. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und zur Todesursache aufgenommen.