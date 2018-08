Was war in den letzten Tagen los, nachdem Sie bekannt gegeben haben, die Pacht fürs Restaurant Aescher aufzugeben?

Was sind denn die grössten Herausforderungen hier mitten in der Felswand ein Restaurant zu betreiben?

Bernhard Knechtle: Die Logistik ist aussergewöhnlich. Essen und Getränke werden mit der Bahn angeliefert, in einer Höhle beim Wildkirchli gelagert und jeden Morgen hierher ins Restaurant gebracht.

Nicole Knechtle: Aber das wird auch immer schwieriger, denn inzwischen stehen hier schon morgens um sechs Uhr die Wanderer auf dem Weg. Und das obwohl die erste Bahn erst um halb acht hochfährt.

Bernhard Knechtle: In diesem Sommer ist es verrückt, wie oft wir schon am morgen früh von Drohnen geweckt werden. Stellen Sie sich vor; wir schlafen hier oben mit offenem Fenster und draussen surrt bei Sonnenaufgang die erste Drohne vorbei. Und dann kommen all die Fotografen. Einer fragte uns, ob wir nicht das Licht in den Zimmern einschalten könnten, obwohl unsere Kinder schlafen.