Ausbildungen in Gefängnissen werden wichtiger. Denn es gibt immer mehr Insassen und die Haftdauer wird tendenziell länger. So ist die Zahl der Inhaftierten schweizweit innerhalb von 30 Jahren um 50 Prozent gestiegen. Mittlerweile befinden sich mehr als 6000 Personen in einem Freiheitsentzug.

Im geschlossenen Strafvollzug machen die meisten Insassen eine Praxisausbildung. Viele sind zufrieden damit. Drei Gefangene der Strafanstalt Lenzburg berichten über ihre Bildungswege.

Vom Messerstecher zum Maler

Ali K., Zelle 262, hat drei tätowierte Tränen am Hals. Sie symbolisieren die drei Jahre, die er im Gefängnis verbringt. In zwei Monaten sind diese vorbei. Doch die Entlassung wird für Ali K. kein Freudentag. Denn dann wird er ausgeschafft in die Türkei.

Der 27-Jährige kam mit 10 in die Schweiz. Seine Familie lebt seither in der Nähe von Basel. Er hat sechs Geschwister. «Ich war das schwarze Schaf», sagt er im Besucherraum des Gefängnisses. Er hat ein schmales Gesicht, einen schmächtigen Körper und dunkelbraune Augen. In ruhigem Ton spricht er über seine unruhigen Zeiten. Damals habe er seine Emotionen nicht im Griff gehabt: «Ich bin schnell explodiert.» Er habe die falschen Freunde gehabt und sei mit ihnen zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Damals, das war vor vier Jahren im Ausgang in Baden AG. Ali K. kam direkt von seinem Job auf dem Bau zum Treffen mit seinen Kumpels. Er trug noch die Arbeitskleidung, in der Hosentasche ein Japanmesser. Als es zu einem Streit kam, zog er es plötzlich seinem Gegenüber durchs Gesicht. Schwere Körperverletzung, urteilte das Gericht. Neben der Freiheitsstrafe verhängte es einen Landesverweis.

Ali K. hat im Gefängnis an seinem Charakter gearbeitet. Er ist nicht mehr der aufbrausende Typ von damals. In der internen Malerwerkstatt absolvierte er eine Praxisausbildung. Sein Chef bezeichnet ihn als Mustergefangenen. Ali K. hat sich auf die Arbeit mit dem Farbsprühgerät spezialisiert. Er sagt: «Ohne Arbeit würde ich hier durchdrehen.» Dass das Zertifikat nicht offiziell anerkannt wird, bedauert er. Doch da er vor der Haft bereits einen Lehrabschluss als Industrie- und Unterlagsbodenbauer gemacht habe, sei er nicht auf ein Diplom angewiesen. Die Ausbildung werde ihm aber dabei helfen, in der Türkei eine Arbeit zu finden.