Der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft trägt keine Uniform, sondern einen Anzug, als wir ihn am Donnerstagmorgen in seinem Büro nahe dem Zürcher Limmatplatz treffen. Als Vertreter der Miliz hat Stefan Holenstein einen ganz normalen Job bei einer Management-Vermittlungsfirma. Die Armee ist in Holensteins Büro natürlich trotzdem präsent: Auf einem Sideboard steht eine Biografie über Henri Guisan. Der Zufall will es, dass es auf den Tag 80 Jahre her ist, dass die vereinigte Bundesversammlung Guisan zum General wählte, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Heute herrscht in Westeuropa tiefer Frieden, dennoch macht sich Offiziers-Präsident Holenstein Sorgen um die Zukunft der Armee.

Herr Holenstein, andere machen mit 30 Jahren den letzten WK, Sie sind mit 56 Jahren immer noch im Militär. Warum?

Stefan Holenstein: Ich sehe mich als klassischen Milizoffizier, der eher zufällig in diese Laufbahn geraten ist. Familiär unbelastet, rückte ich auch nicht mit der Absicht in die Rekrutenschule ein, eine Militärkarriere zu machen. Ich bin auch kein «Kalter Krieger» geworden, der andere Meinungen nicht akzeptiert.

Sondern?

Dialog ist wichtig. Als Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft rede ich mit allen Seiten, auch mit den Sozialdemokraten. Ich sage nie: «Die sind gegen uns, mit denen sprechen wir nicht.» Ich will auch keine RetroArmee wie im letzten Jahrhundert. Die Generation der «Kalten Krieger» ist am Verschwinden, die Luft ist raus. Das hat das gescheiterte Referendum gegen die jüngste Armeereform gezeigt.

Sie sehen sich zwar nicht als «Kalten Krieger», fordern aber den enormen Betrag von acht Milliarden Franken vom Steuerzahler, damit sich die Armee neue Kampfflugzeuge und neue Fliegerabwehr-Raketen kaufen kann. Dabei hat die Bevölkerung 2014 klar Nein gesagt zum Kauf von 22 schwedischen Gripen-Kampfjets.

Das Volks-Nein vor vier Jahren hat sich nicht gegen die Armee, sondern gegen das Projekt Gripen gerichtet. Im Vorfeld der Abstimmung haben alle involvierten Kreise massive Fehler ge- macht. Auch die Politik ist mitverantwortlich für das Debakel. Die bürgerlichen Parteien hielten nicht zusammen, es gab bis zum letzten Moment Querschläger. Der damalige FDP-Präsident Philipp Müller beispielsweise bezeichnete den Gripen als «Papierliflieger». Das alles hinterliess Spuren und schürte Verunsicherung.

Voraussichtlich in zwei Jahren findet die nächste Grundsatzabstimmung über die Gesamterneuerung der Luftwaffe statt. Die Bevölkerung wird vor der Auswahl stehen: Acht Milliarden Franken für neue Jets und Raketen – oder keine Luftwaffe mehr. Eine Hochrisikostrategie.

Es ist ein Wagnis, ja. Eine zweite Niederlage kann sich unser Land nicht leisten. Die Schweiz braucht eine solide Luftverteidigung. Jetzt muss ein Ruck durch die Politik und die Gesellschaft gehen. Dieses Interview soll ein Weckruf sein. Denn die bürgerlichen Parteien sind leider schon wieder daran, den Nährboden zu schaffen, dass es völlig nach hinten losgeht.