Erst letzte Woche haben sich die kantonalen Polizeikommandanten entschieden, im Kampf gegen illegale Migration zusammenzuspannen – mit bis zu 50 Kantonspolizisten sollen die Kantone Tessin, Wallis und Graubünden unterstützt werden. Das im Bedarfsfall zugesicherte Personal soll bei Personenkontrollen an wichtigen Verkehrsachsen, Bahnhöfen oder Autobahnen eingesetzt werden. Grenzkontrollen gehören ausdrücklich nicht zu ihren Aufgaben und werden weiterhin vom Grenzwachtkorps ausgeführt.

Dort betont man denn auch, die Situation im Griff zu haben. «Das GWK kann die aktuelle Migrationslage mit eigenen Mitteln bewältigen», heisst es bei der Medienstelle. Bei Bedarf habe man die Möglichkeit, Mitarbeiter aus anderen Regionen an der Südgrenze einzusetzen. Ob die Lageentwicklung in Österreich die Ausgangslage in der Schweiz verändert, lässt das GWK offen. «Wir haben davon Kenntnis. Zu konkreten Massnahmen nehmen wir aus einsatztaktischen Gründen keine Stellung», schreibt es.

Kantonspolizisten helfen aus

In den sicherheitspolitischen Kommissionen sind nicht alle so beruhigt: «Das Grenzwachtkorps ist am Anschlag. Man muss ihm dringend Militärpolizisten zur Seite stellen», sagt Alex Kuprecht (SVP/SZ). Diese seien bestens für die Aufgaben ausgebildet und innert Kürze verfügbar. Es gehe nicht an, dass nun andere Kantonspolizisten aushelfen müssten, denn diese würden dann in ihren Regionen fehlen.

Parlamentarier aus FDP, CVP und SP schätzen die Lage weniger dramatisch ein. «Wenn der Druck so gross wird, dass sich das GWK nicht mehr selbst helfen kann, soll die Militärpolizei unterstützen – noch sind die Voraussetzungen dafür aber nicht gegeben», sagt Nationalrätin Corina Eichenberger (FDP/AG). Auch Edith Graf-Litscher (SP/TG) will die Armee «nur im äussersten Notfall» an die Grenze schicken: «Das wäre Ausdruck einer ernsthaften Gefahr für die Schweiz. Davon sind wir weit entfernt.»

Wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten an der Schweizer Südgrenze entwickeln wird, ist schwer vorhersehbar. Das ist von zahlreichen Faktoren wie der Wetterlage über dem Mittelmeer, der Verfügbarkeit von Migrationsrouten sowie der Migrationspolitik anderer Länder abhängig. Das GWK geht davon aus, dass die Zahlen «ähnlich wie letztes Jahr oder höher liegen werden».