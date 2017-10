Das ist wohl als Steilvorlage für Cassis gedacht. Der hat im Unterschied zu Maudet seinen ausländischen Pass abgegeben. Und sich in der Migrationsfrage zuletzt kritisch geäussert.

12. September. Die SVP-Fraktion, zu der Pro-Tell-Vize Addor zählt, stellt sich überraschend früh, schon eine Woche vor der Wahl, wuchtig hinter die Kandidatur Cassis’. Er erhält 45 Stimmen, Isabelle Moret 11. Maudet geht leer aus.

Wirkte die Schützenhilfe schon? Zwischen Pro Tell und der Serienmail-Aktion gegen Maudet lassen sich Verbindungen nachweisen. Nicht nur ist Waffenfreund X. Y., der das erste Mail verschickte, Klient von Anwalt Addor. Ende August schrieb X. Y. auf seiner Website: «Pro Tell ist zurück im Kampf.» Und: «Das neue Komitee Pro Tell ist aktiv und kommuniziert über verschiedene Kanäle. Wir wollen dies aktiv unterstützen. Bitte leitet daher jeweils die Pro-Tell-Mitteilungen weiter, engagiert euch und nehmt damit auf einfache, aber effiziente Weise am Kampf teil.»

Auf Anfrage behauptet X. Y., der seinen «Namen nicht in der Zeitung sehen will»: «Pro Tell hatte nichts mit meinem E-Mail zu tun.» Also dem Angriff auf Maudet. Er habe «als freier Bürger dieses Landes» agiert. Die Frage, ob Addor sein Anwalt sei, findet er dann nicht mehr lustig. «Ich werde auf Ihre E-Mails nicht mehr antworten.»

Auch Jean-Luc Addor sagt, Pro Tell habe nichts mit den Serienmails zu tun. Der Verein habe in der Bundesratskampagne immer transparent agiert: «Wir haben mit offenem Visier gekämpft».

Cassis: «War nicht involviert»

Schützenhilfe der Schützen. Kann sich Bundesrat Cassis die zeitliche Nähe seines Pro-Tell-Beitritts und der Schmähmails gegen Gegner Maudet erklären? Auf Anfrage lässt er durch Ursula Eggenberger, Kommunikationsleiterin der Bundeskanzlei, ausrichten: «Er hat von dem am 11. September gegen Herrn Maudet gerichteten Serienmail zum gleichen Zeitpunkt Kenntnis genommen wie die anderen Mitglieder der Bundesversammlung. Herr Cassis war zu keinem Zeitpunkt in den Mailversand involviert und weiss deshalb auch nicht, wer ihn zu verantworten hat.»

* Name der Redaktion bekannt