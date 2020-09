Nur noch 5 statt 10 Tage Quarantäne? Bundesrat Berset und die Kantone warnen

In der Schweiz gibt es zwei Gründe, die zu einer Quarantänepflicht führen. In die Quarantäne muss, ...

Zehn Tage - das ist eine lange Zeit. Diese Dauer, sie gilt seit April, führt dazu, dass die Quarantäne oft nicht befolgt wird. Das ist verboten, geschieht aber trotzdem. Aktuell befinden sich in der Schweiz etwa 12'000 Menschen in Quarantäne. Zahlen zu Quarantäne-Verweigerern gibt es nicht.

Soll also die Quarantäne offiziell auf fünf Tage halbiert werden - so wie das in Deutschland der bekannte Virologe Christian Drosten vorgeschlagen hat? Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) liess Sympathien für diesen Vorschlag durchblicken. Auch mit Blick auf andere Länder. Frankreich hat eine Verkürzung der Quarantäne von 14 auf 7 Tage in Aussicht gestellt.

Das falsche Signal angesichts steigender Fallzahlen

Doch die Schweiz wird ihre zehntägige Quarantäne beibehalten, das ist nach dem gestrigen Treffen von Alain Berset mit den kantonalen Gesundheitsdirektoren klar, wie die CH-Media-Redaktion erfahren hat. Ebenfalls anwesend: Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte. Angesichts der steigenden Fallzahlen, so der Tenor an der Sitzung, wäre ein Lockerung jetzt das falsche Signal. Der Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) sagt dazu: