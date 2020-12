Nur ja niemanden vergraulen: Die Schweiz hält sich bei UNO-Abstimmungen gerne bedeckt – um für den Sicherheitsrat zu punkten?

Was tut die Schweiz, wenn sie an vorderster Front für die Uno einen Migrationspakt mitentwickelt – und dann darüber abgestimmt wird? Sie enthält sich. Was tut die Schweiz, wenn im Uno-Menschenrechtsrat 36 Länder Saudi-Arabien verurteilen und fordern, das Land müsse die Uno-Ermittlungen zum Mord an Journalist Jamal Khashoggi unterstützen? Sie kneift. Und was tut die Schweiz, wenn frauenfeindliche Länder wie Iran, Saudi-Arabien, Weissrussland und Pakistan den Staat Israel per Resolution verurteilen, weil er Frauenrechte verletzt haben soll? Sie enthält sich. Die Schweiz windet sich Diese Schweiz also, die sich oft auch dort windet, wo es um ihre fundamentalen Werte geht, will 2023 und 2024 in den Uno-Sicherheitsrat. Das Motto der Kampagne: «A Plus For Peace» – «Ein Plus Für Frieden». Das Logo zeigt ein weisses Schweizer Kreuz auf rotem Grund, ein Plus, das allmählich in eine Friedenstaube übergeht.

Ganz so friedliebend, wie die Kampagne es darstellt, stimmt die Schweiz in den Uno-Gremien nicht immer ab. Beim Atomwaffensperrvertrag enthielt sie sich der Stimme. Obwohl Aussenminister Ignazio Cassis 2018 vor dem Ständerat sagte, die Schweiz plädiere «seit langem für ein Verbot von Nuklearwaffen». Mit der Enthaltung war sie in Gesellschaft von Staaten wie Armenien und Demokratischer Republik Kongo. Die rosigen Farben der Bundespräsidentin Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zeichnete das Engagement im Uno-Sicherheitsrat in den rosigsten Farben, als sie mit Aussenminister Ignazio Cassis die Kampagne für die Wahl 2022 eröffnete. «Die Schweiz wird Position beziehen, wenn sie im Uno-Sicherheitsrat abstimmt», sagte sie. «Sie wird ihrer Verantwortung vollumfänglich gerecht werden.»

Der Blick in die Abstimmungen an der Uno-Vollversammlung vom Herbst zeigt eine andere Realität. Die Realität einer zaudernden Schweiz, die ungern Position bezieht. Zwar unterstützte sie vier Resolutionen: zwei zur Coronapandemie und zwei, die westliche Staaten unisono bejahten. Abstimmungen, die «gratis» zu haben waren, ohne politischen Impact. Enthaltungen, sobald es knifflig wird Sobald es kniffliger wurde, zog sich die Schweiz auf die sichere Position der Enthaltung zurück: beim Status von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen aus Abchasien und Georgien, bei neuen Partnerschaften für die Entwicklung Afrikas und bei Empfehlungen, die ein Bericht des Generalsekretärs zur Förderung von dauerhaftem Frieden und nachhaltiger Entwicklung in Afrika machte. «Das ist typisch», sagt Micheline Calmy-Rey, die Aussenministerin der Schweiz von 2003 bis 2011. «Die Schweiz will mit ihrer Aussenpolitik ja niemanden verärgern.» Es war die Genferin, die 2011 im Bundesrat den Grundsatzentscheid für eine Kandidatur in den Sicherheitsrat durchbrachte. «Die Aussenpolitik scheint auf Abwege geraten zu sein» Calmy-Rey ist nach wie vor für die Kandidatur. Doch sie äussert sich kritisch zur Rolle der Schweiz. In ihrem Buch «Die Neutralität», das eben bei NZZ Libro erschien, schreibt sie, «dass die Aussenpolitik der Schweiz in jüngster Zeit auf Abwege geraten zu sein scheint». Als Beleg nennt sie das Abstimmungsverhalten an der Uno – etwa im Fall Saudi-Arabiens, beim Atomwaffensperrvertrag und beim Migrationspakt.

Auch CVP-Nationalrätin Marianne Binder kritisiert, die Schweiz enthalte sich in vielen Uno-Abstimmungen oder stimme «gegen die eigenen Werte». Sie hegt einen Verdacht: «Stimmt die Schweiz so, weil sie in den Sicherheitsrat will? Und weil sie es sich aus diesem Grund auch mit den Unrechtsstaaten nicht verderben will?» Kanada scheiterte an seiner Israel-Freundlichkeit Das könne man «nicht ausschliessen», sagt Calmy-Rey. Das Beispiel Kanadas zeigt, dass Binders These nicht abwegig ist. Lange galt Kanada als Freund Israels. Als es für den Sicherheitsrat kandidierte, gab es sich plötzlich Israel-kritisch. Der durchsichtige Kurswechsel half nicht. Im Juni stachen Norwegen und Irland Kanada aus.

So funktioniert der Uno-Sicherheitsrat Wird die Schweiz im Juni 2022 in den Uno-Sicherheitsrat gewählt, sässe Pascale Baeriswyl, Chefin der Schweizer Uno-Mission in New York, Seite an Seite mit den Vertretern der fünf Vetomächte Frankreich, Russland, USA, China und Grossbritannien. «Mit ihrer Mitgliedschaft hätte die Schweiz Zugang zu den Grossmächten», sagt Micheline Calmy-Rey, ehemalige Aussenministerin. «Das hilft, auch eigene Interessen anzusprechen.» Der Uno-Sicherheitsrat setzt sich aus den fünf ständigen und zehn nichtständigen Staaten zusammen. Beschlüsse des Rats erfordern die Zustimmung von neun Ländern. Die fünf ständigen Mitglieder haben bei Resolutionen ein Vetorecht. Laut der Uno-Charta trägt der Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. In seinen 75 Jahren hat der Rat drei militärische Interventionen bewilligt: im Koreakrieg (1950–1953), im ersten Golfkrieg (1990–1991) und in Libyen (2011). (att)