Nun kommt die Bewährungsprobe: Meistert Viola Amherd auch die Kampfjet-Abstimmung?

Innert Kürze war Amherd – 58 und ledig, Oberwalliserin (und damit CVP) – eine der beliebtesten Bundesrätinnen. Es ist wie verhext. In Bundesbern, dem Haifischbecken der Schweizer Politik, will niemand kritisieren.

Viola Amherds Amtszeit begann mit einem Unfall. So wie alle Amtszeiten von Schweizer Verteidigungsministern beginnen. Der Gesamtbundesrat zwang auch sie in das Departement, in das keiner will. Doch dann gab da plötzlich eine Frau Gas, brach mit der «kä Lust»-Mentalität ihrer Vorgänger. Rasch setzte die Walliserin eigene Akzente: Im Männerbund Armee stellte sie Frauen in den Vordergrund. Sie fiel mit Mut und unkonventionellen Entscheiden auf. Ein gmögiger Banker wurde Armeechef (Thomas Süssli). Die Kampfjet-Beschaffung trieb sie erst voran, als Star-Astronaut Claude Nicollier das Geschäft geprüft und öffentlich seinen Segen gegeben hatte.

Nun steht die erste Verteidigungsministerin der Schweiz vor der Bewährungsprobe. Am 27. September muss sie die Kampfjet-Vorlage durchbringen. Sonst droht das Ende der Luftwaffe. Warnt sie. Und so tourt sie durch die Schweiz. Denn stürzt der Jet-Kauf ab, droht auch ihrem Ruf die Bruchlandung.

Unterwegs mit Amherd. Der 5. September, ein Samstag, wird für die Bundesrätin zum Heimspiel. Niemand wird an ihren Argumenten für die Jets zweifeln, weder an der Versammlung der Schweizer Offiziersgesellschaft in Burgdorf, noch später bei den CVP-Delegierten in Baden. Kurz vor 10 Uhr fährt Amherds Mercedes in Burgdorf vor. In der Markthalle stehen Männer um Stehtischchen und trinken Kaffee. Wer keine Uniform trägt, steckt im Anzug.

"Saal auf": Wenn die Bundesrätin kommt, erheben sich die Offiziere

Örgeli-Musik spielt, Ehrendamen in Tracht als Zierde. Der Chef der Armee hat sich unter die Gäste gemischt. Nur Amherd fehlt. Sie wartet in ihrer Limousine. Erst als sich alle im Saal gesetzt haben und das Licht gedämpft ist, kommt sie hinein. «Saal auf!»: Die Offiziere erheben sich. So inszeniert man Macht.