Damit wiederholt sich in Zermatt die Situation von vor rund zehn Tagen: Schon damals war Zermatt wegen Lawinengefahr mit Zug und Auto nicht mehr erreichbar. Zwei Tage harrten gegen 13'000 Touristen im Ort aus – oder warteten auf die Helikopter für den Flug ins Tal.

Wallis schwierig erreichbar

Im Wallis gab es am Sonntag auch Evakuierungen: Betroffen waren Teile von La Fouly, Zinal im Val d'Anniviers und St. Niklaus im Mattertal. In Gefahrenzonen mussten die Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Behörden mitteilten. Oberhalb von Conthey hatten schon am Samstag Bewohner ihre Maiensässe verlassen müssen.

Die Fahrt in die Berge brauchte am Sonntag wegen des vielen Schnees und der Lawinengefahr Geduld und auch die Bereitschaft, Umwege auf sich zu nehmen. Mehrere Bahnstrecken in Wintersportorte waren unterbrochen, und nicht überall konnten Ersatzbusse fahren, denn auch etliche Strassenabschnitte waren gesperrt.

Das Wallis war am Sonntag auf dem Strassenweg nur noch über die Autobahn von Westen erreichbar: Sowohl der Autoverlad von Kandersteg BE nach Goppenstein VS sowie der Autoverlad Furka mussten den Betrieb einstellen. Auch der Simplon-Pass in Richtung Italien musste wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Die Rhätische Bahn (RhB) meldete am Sonntagmorgen mehrere Unterbrüche auf wichtigen Strecken: Der Bahnverkehr auf der Arosalinie wurde wegen Lawinengefahr eingestellt. Von Chur nach Arosa fuhren Bahnersatzbusse. Auch nach Davos und ins Unterengadin kamen Reisende nur erschwert.

Schwierige Bedingungen bei Zernez

In Davos mussten laut Angaben der Gemeinde auch einige Bewohner der Seitentäler evakuiert werden: Zwei Dutzend Personen seien von der Feuerwehr am Sonntag benachrichtigt worden, ihre Häuser zu verlassen, sagte ein Gemeindesprecher auf Anfrage. Die Behausungen seien allesamt in einer Gefahrenzone kartiert.

Besonders schwierig waren die Verhältnisse im Unterengadin rund um Zernez. Unterbrochen waren die Bahnstrecke zwischen Cinuos-chel-Brail und Scuol und laut TCS-Verkehrsinformation ist wegen Schneefalls auch die Hauptstrasse vom Oberengadin her nach Zernez ab Brail. Auch die Zufahrt von Österreich her ins Unterengadin war geschlossen.

Von der Umwelt abgeschnitten war zudem Samnaun GR. Die Postautos in den Unterengadiner Wintersportort sollten laut Bahnverkehrsinformation voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder fahren, die Zufahrtsstrassen waren unterbrochen.