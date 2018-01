Die UP dürfte am am 4. März mit der Abstimmung zur neuen Finanzordnung chancenlos bleiben. Dem sind sich die Jungpolitiker bewusst. «Unser Ziel ist erreicht, wenn wir mehr «Nein»-Stimmen gewinnen konnten, als es bei der letzten Abstimmung gab», so Simon Scherrer (Anm. d. Red: 73.8 Prozent).

Kritik an Gästeauswahl

Dass die «Arena» der Minipartei UP eine prominente Bühne bat, ist umstritten. Die Partei sei dermassen klein, dass es nicht gerechtfertigt sei, ihnen eine derart grosse Plattform zu bieten, meinen viele Twitter-User nach der Sendung.

Moderator und Redaktionsleiter Projer entgegnet: «Die Vorlage hat keine anderen Gegner. Wer hätte sonst in den ersten Reihe sitzen sollen?». Ausserdem gehe es bei Abstimmungssendungen darum, dass sich das Stimmvolk über die Vorlage ein Bild machen kann. «Und dazu braucht es die Argumente beider Seiten.»