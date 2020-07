Neue Zahlen des BAG: 70 neue Coronafälle am Dienstag

(sku) Am Tag zuvor waren dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 63 neue Ansteckungen und am Sonntag deren 85 gemeldet worden. Ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer laborbestätigten Coronainfektion war zuletzt am 2. Juli gemeldet worden. Insgesamt sind in der Schweiz und in Liechtenstein bislang 1688 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Wie das BAG am Dienstag in seinem täglichen Situationsbericht festhält, sind seit gestern schweizweit 4 zusätzliche Person hospitalisiert worden.



Derzeit befinden sich in allen Kantonen sowie in Liechtenstein insgesamt 724 Personen in Isolation und 3288 in Quarantäne.