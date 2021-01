Neue FMH-Präsidentin: «Der BAG-Führung fehlt es an ärztlicher Expertise»

(aib) Die nationale Ärztevereinigung FMH zählt rund 42’000 Mitglieder. Präsidiert wird die Vereinigung ab kommendem Monat von der Ende Oktober 2020 gewählten Yvonne Gilli. Im Gespräch mit der «Sonntagszeitung» äussert sie nun Kritik am Bundesamt für Gesundheit (BAG). Ihrer Ansicht nach fehlte es in der Führung an Expertise. Eine Pandemie lasse sich laut Gilli nicht bekämpfen, ohne die Arbeitenden in Kernberufe an der Front einzubeziehen.

Es sei wichtig, die Rolle der Ärztinnen und Ärzte zu überdenken. Yvonne Gilli ist der Meinung, dass diese Fachleute nicht nur als externe Berater engagiert werden, sondern innerhalb der Strukturen verankert sein sollen. Es brauche Ärztinnen und Ärzte in der strategischen Führung des BAG – und nicht nur in den Stabsstellen.