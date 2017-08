Stimmen aus der eigenen Partei erhält Erich Hess dagegen der Rücken gestärkt. "Beim Wort Neger denke ich auch an das Kinderlied 'Zehn kleine Negerlein', an Agatha Christies oder an Mohrenköpfe", hält SVP-Stadtrat Alexander Feuz dagegen. "Ich glaube, das muss man relativieren."

Darf ein Stadtrat in einer politischen Diskussion das Wort Neger verwenden? "Nein, es ist nicht in Ordnung. Es ist ohne Zweifel geschmacklos und taktlos und in einem weiteren Sinne als fremdenfeindlich zu bezeichnen", schreibt die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR an "TeleBärn".