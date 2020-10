Nationalratspräsidentin Moret trifft sich mit belarussischer Oppositionsführerin Tichanowskaja

(sre) Am nächsten Montag soll es zu einem Gespräch zwischen Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja kommen. Im Mittelpunkt stehen dabei die jüngsten politischen Entwicklungen in Belarus und die Erwartungen der Opposition, wie die Parlamentsdienste in einer Mitteilung vom Freitag schreiben.

Die Nationalratspräsidentin und ihre Delegation reisen ins Baltikum, um sich über die Massnahmen zu informieren, die dort zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftskrise ergriffen werden. Neben Litauen sollen Lettland und Estland besucht werden.