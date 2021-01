Nationalräte wollen elektronische Sammlung prüfen

(abi) Inspiriert von der Corona-Pandemie beschreitet die Staatspolitische Kommission des Nationalrats neue Wege: Sie will prüfen, ob das elektronische Sammeln von Unterschriften – gerade auch in Krisenzeiten – ein geeignetes Instrument sein könnte. Dies teilte die Kommission am Freitag mit. Bevor sie über eine mögliche Einreichung eines Vorstosses entscheidet, will sie aber dazu eine Anhörung durchführen.