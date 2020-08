Nationalhymne im vollen Saal ohne Masken gesungen: SVP erntet Spott – Glarner: Schutzkonzept «sklavisch durchgezogen»

Die SVP hat am Samstag in Brugg-Windisch Marco Chiesa zum neuen Präsidenten gewählt. Die Delegierten führten ihre Versammlung mit einem Schutzkonzept durch: Die Anwesenden waren abgetrennten Sektoren zugewiesen, damit sie sich nicht mischten. Zudem galt eine Maskenpflicht ausserhalb der Sektoren und an den Tischen, sofern dort der Abstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten war, wie es in der Einladung heisst.

Als zu Beginn die Nationalhymne angestimmt wird, trägt an den Tischen praktisch niemand eine Maske. Dicht gedrängt stehen viele der 383 Delegierten beieinander, wie auf einem Video von «LeTemps»-Journalist Boris Busslinger zu sehen ist, das er auf Twitter veröffentlicht hat.

Für die Comedy-Gemeinschaft im Netz ein gefundenes Fressen. Satiriker Viktor Giacobbo textet den Schweizerpsalm coronakonform um: «Trittst im Aerosol daher, seh ich dich im Virenmeer, dich du hocherhabener Spreader!»