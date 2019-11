Nacktselfie-Affäre: So reagieren Geri Müller und PR Berater Wigdorovits auf das Urteil

Er sei "sehr zufrieden", dass er von diesem "gravierenden Vorwurf" freigesprochen worden sei, führte der frühere Chefredaktor des "Blick" aus. Ob er das Urteil wegen des Schuldspruchs im zweiten Anklagepunkt weiterziehen werde, sei offen. Zuerst werde er das Urteil lesen müssen und es mit seinem Anwalt besprechen.

"Geri Müller nimmt das Urteil mit Genugtuung zur Kenntnis": Das sagte Andreas Meili, der Anwalt des früheren Badener Stadtammanns, der im Bieler Prozess als Privatkläger auftrat. Denn nun sei erstellt, dass mit "diesen Daten", so Meili, unrechtmässig umgegangen worden sei. Der Tatbestand der Nötigung sei komplexer.

Geri Müller sei auch froh, dass mit dem Urteil in strafrechtlicher Hinsicht ein Schlussstrich gezogen werden könne. Ob zivilrechtliche Ansprüche folgten, werde sich später zeigen. Auf die Frage, ob er respektive Geri Müller das Urteil weiterziehen werde, sagte Meili, für Müller sei das Urteil "so in Ordnung".