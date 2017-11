Die Einwanderung aus dem Ausland erfolgt vor allem in die Wirtschaftszentren. Nimmt der Druck dort zu, kommt es zu einer verstärkten Wanderung in der Schweiz selbst. Besonders davon tangiert sind der Aargau, Freiburg, Baselland und Thurgau. Der Aargau liegt bei der Nettozuwanderung aus dem Inland an der Spitze: Im Schnitt kamen in den letzten fünf Jahren 2035 Personen pro Jahr (und 5074 pro Jahr aus dem Ausland). In den Kanton Baselland wanderten netto 546 Personen pro Jahr aus dem Inland ein und 1512 aus dem Ausland.

Der Vergleich mit den Kantonen Zürich und Basel-Stadt zeigt Erstaunliches. In den Kanton Zürich wanderten in den letzten fünf Jahren pro Jahr netto nur 138 Personen aus dem Inland ein. Aus dem Ausland kamen netto 14'098 pro Jahr. Der Kanton Basel-Stadt hatte gar mehr Weg- als Zuzüger im Inland: 1480 Personen. Aus dem Ausland kamen 2763 pro Jahr.

Die Zuwanderung führt auch zu Verschiebungen in den Kantonen selbst. Im Aargau etwa wachsen die Regionen Lenzburg und Baden, das Freiamt und das Fricktal. Zusätzliche Probleme hingegen bekommen industriell geprägte Gemeinden wie Menziken und Reinach mit einem hohen Bestand an Altbauwohnungen.