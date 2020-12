Nachgerückt für Beat Jans: Sarah Wyss als Nationalrätin vereidigt

(rwa) Der Nationalrat hat Sarah Wyss am Freitag, am letzten Tag der Session, vereidigt. Sie wird Mitglied der Finanzkommission. Ihre politische Karriere begann Wyss bei der Juso Basel-Stadt, die sie von 2008 bis 2012 präsidierte. 2012 zog sie für die SP in den Grossrat ein.

Anders als Beat Jans, der sich mit der Umwelt- und Finanzpolitik befasste, hat sich Wyss in der Vergangenheit vor allem mit der Gesundheitspolitik auseinandergesetzt. Es brauche eine Gesundheitsversorgung, die der Bevölkerung und nicht dem Profit diene, schreibt sie auf ihrer Website. In einem Interview mit der «bz basel» erklärte sie, eine Diskussion in Bern über das grundsätzliche System anstossen zu wollen. «Ich würde mir wünschen, dass wir in Gesundheitsregionen denken – und nicht mehr in Kantonen.»

Wyss hat einen interdisziplinären Master in «European studies» am Europainstitut in Basel abgeschlossen, bevor sie die Geschäftsführung der nationalen Stiftung Selbsthilfe Schweiz übernahm. Dort engagiert sie sich nach eigenen Angaben für die Förderung der Selbsthilfe im Gesundheits-und Sozialbereich auf nationaler und regionaler Ebene.