Der 60-jährige mutmassliche Täter wurde am 9. Juni 2016 in Sirnach verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft und im vorzeitigen Strafvollzug.

Er stehe im Verdacht, am 12. Mai in der Webergasse einen 42-jährigen Kosovaren mit einer Pistole erschossen zu haben, weil er geglaubt habe, dass der Mann ein Verhältnis mit seiner verstorbenen Ehefrau gehabt hatte, teilte die St. Galler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Die Untersuchung des Tötungsdelikt ist abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wird den 60-Jährigen beim Kreisgericht St. Gallen wegen Mordes sowie wegen mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz anklagen. Beantragt wird eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren, dazu eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken.