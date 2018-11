Die Genfer Stadtregierung musste sich Schimpf und Schande anhören. Denn ihre Spesen sind aus dem Ruder gelaufen. CVP-Nationalrat Guillaume Barazzone hat für das Jahr 2017 insgesamt 42 224 Franken effektive Spesen aufgeschrieben. Zusammen mit den Pauschalspesen, die er bekommt, sind es 55 424 Franken. Um diese Zahl einzuordnen, hat die Redaktion von CH Media eine Umfrage bei den Städten Zürich, Bern, Basel, St. Gallen und Luzern gemacht. Es zeigte sich, dass einzig die Zürcher Stadtpräsidentin auch nur in die Nähe der Genfer Spesendimensionen kommt. Sie hat für das Jahr 2017 41 898 Franken Spesen geltend gemacht. Laut ihrem Sprecher Nat Bächtold erklären sich diese vor allem mit hohen Repräsentationskosten. So hat eine Reise nach Hongkong allein 8300 Franken gekostet. Mauch bekommt mit 245 000 Franken etwas weniger Lohn als ihre Kollegen in Genf (Fr. 253 923)

Die Stadtzürcher lassen sich ihre Regierung insgesamt am meisten kosten. Der Stimmbürger hat sich eben wieder für neun Stadträte ausgesprochen. Das kostete ihn im letzten Jahr über 2,3 Millionen Franken. In Sachen Spesen kann sich Zürich mit Genf messen. 182 514 Franken gab die Limmatstadt insgesamt dafür aus. Allerdings haben die Genfer mehr ausgegeben (193 263 Franken), obwohl sie nur gut halb so viele Regierungsmitglieder (5) haben.

