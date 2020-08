Nach drei Corona-Fällen an Oltner Schulen: Kanton Solothurn weitet Maskenpflicht aus

(agl) An den Kantons- und Berufsschulen im Kanton Solothurn gilt neu eine flächendeckende Maskenpflicht. Dies habe das Departement für Bildung und Kultur (DBK) gemeinsam mit dem Kantonsarzt entschieden, teilte der Kanton am Samstag mit. Im Unterricht könnten die Masken nur abgelegt werden, wenn in einer festen Situation 1,5 Meter Abstand eingehalten werden können oder Trennwände installiert seien. Auch für das Schulareal gelte die Maskenpflicht, sofern die Distanzregeln nicht eingehalten werden können.

Grund für die Ausweitung der Maskenpflicht, die zuvor nur punktuell galt, ist ein Anstieg der Fallzahlen im Kanton Solothurn sowie drei positive Fälle, die diese Woche an Oltner Schulen gemeldet wurden. An der Kantonsschule wurde eine Lehrperson sowie später ein Jugendlicher positiv getestet, 57 Personen befinden sich seither in Quarantäne. Auch das Berufsbildungszentrum (BBZ) verzeichnete einen positiven Fall.